Galatasaray , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isterken eldeki isimleri de tutma uğraşında… Sarı-Kırmızılılarda sergiledikleri başarılı performansla dikkat çeken isimler için Avrupa’nın önemli ekipleri devreye girmiş durumda.

İKİ YILDIZ YOLCU

Galatasaray Yönetimi, şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan da iç transferde harekete geçti. Takıma katılacak yeni isimler olması nedeniyle, gönderilecek futbolcular için de çalışmalar devam ediyor.

Bu doğrultuda yaz transfer döneminde kiralanan Haris Seferovic'ten kulüp bulması istenecek. Galatasaray forması ile 10 lig maçında ne gol ne de asist yapabilen İsviçreli santrfor, beklentilerin hayli altında kaldı. Kiralık kontratı sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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FESİH İÇİN GÖRÜŞME

Öte yandan Patrick van Aanholt da bekleneni veremeyenlerden biri oldu. Hollandalı sol bekin, sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

32 yaşındaki deneyimli savunmacı için iki alternatif belirlendi. İlk etapta, kendisinden takım bulması istenecek. İkinci ihtimalde ise Hollandalı futbolcunun, sezon sonuna kadar alacakları verilip, sözleşmesinin feshedilmesi için görüşme yapılacak.

PSG'DEN TAKAS KOZU

PSG, Mauro Icardi'yi İtalya'da belirlediği hedeflerin transferlerini bitirmek için kullanmayı planlıyor. Icardi'nin Galatasaray'daki yeniden doğuşu sonrası kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği İtalya'dan kulüplerin de ilgisini çekebileceği aktarılıyor.

Calciomercato'nun haberine göre PSG, Milan'dan Rafael Leao ve Pierre Kalulu ile ilgileniyor. Leao için 80 milyon Euro ve Kalulu için 20 milyon Euro gibi düşünülen önerilerde Icardi'nin de takas parçası olarak eklenmesi planlanıyor.





KEREM YİNE DEVLERİN GÖZDESİ

Son haftalarda vites yükselten Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha Avrupa devletinin radarına girmeyi başardı. Fransız ve Alman kulüpleri, bir süredir maçlarına temsilci gönderdikleri genç hücum oyuncusuna teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Yönetimi ise Kerem'i sezon sonuna kadar bırakmamaya kararlı. Milli futbolcu için belirlenen bonservis bedeli ise minimum 15 milyon Euro civarında.





SPORTING, BOEY'YE GELİYOR

Transferde flaş gelişme... Galatasaray'ın yükselen değeri Sacha Boey'ye bu kez Portekiz'den talip çıktı.

Oyuncusu Pedro Porro için Tottenham'la anlaşan Sporting, Aslan'ın genç yeteneğini gözüne kestirdi. Portekiz kulübünün, bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'yu bulan bir teklif paketiyle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ve görüşmelerin çok kısa süre içinde başlayacağı ileri sürüldü.

Sarı-Kırmızılılar, Fransız futbolcuyu sezon ortasında bırakmak istemiyor. Ancak Boey'nin transfer düşüncesine sıcak bakması, kafaları karıştırdı. Portekiz basını, Sporting'in Boey'nin kontratına 50 milyon Euro çıkış bedeli koymaya hazırlandığını iddia ediyor.