Yeni sezon öncesinde özellikle transferin kapanmasına bir gün kala art arda Mauro İcardi, Yusuf Demir, Juan Mata ve Milot Rashica bombalarını art arda patlarak dikkatleri üzerine çeken Sarı-Kırmızılılar adeta gövde gösterisi yapmıştı. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerine adeta gözdağı veren Cimbom iddialı olduğunu gösterdi.

4'e aldı, 15' sattı

Tüm bu transferlerin maddi kaynağının büyük bir kısmı Marcao'dan elde edilen gelir oldu. Galatasaray 2019 Ocayında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro'ya aldığı Marcao'yu, İspanyol ekibi Sevilla'ya 12+3 milyon Euro bedelle sattı. O dönem Sevilla, Brezilyalı futbolcunun partneri Victor Nelsson'u da istedi.

Sözleşmedeki maddeden geri adım atılmadı

İki takım arasında çok ciddi görüşmeler yapıldı fakat bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Özellikle Marcao'nun bonservisinden elde edilen gelir Sarı-Kırmızılı camianın bazı kesimlerinde az bulununca Dursun Özbek yönetimi, Nelsson için katı bir tutum sergiledi. Danimarkalı oyuncunun sözleşmesinde yazan '25 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi Endülüs ekibine sunuldu. Sevilla cephesi de bu rakamı düşürmek için ciddi çaba gösterdi ancak Galatasaray geri adım atmayınca transfer gerçekleşmedi.

Monchi'nin aklı hâlâ onda!

O sürecin hemen ardından İspanyol basınında çıkan haberlerde Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin aklının Nelsson'da kaldığı ve transferini bitiremediği için kendisini başarısız hissettiği kaydedilmişti. Şimdi de Estadio Deportivo konuyla ilgili yeni bir gelişme paylaştı. Haberde; Monchi'nin, ocak ayında Victor Nelsson için Galatasaray ile tekrar görüşeceği belirtildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Kopenhag'dan kadrosuna katarken 7 milyon Euro ödediği 24 yaşındaki oyuncudan en az 20 milyon Euro beklentisinin olduğunun da altı çizildi.

Gitmek istediğini söylemişti ama...

Şu ana kadar ismi Aston Villa, Everton, Sevilla gibi ekiplerle anılan Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için devreye giren son ekip yine Premier Lig'den Wolverhampton olmuştu. Galatasaray A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da konuyla ilgili, "Nelsson ile ilgili teklifler var. Biz, onun kalmasını istiyoruz. Stoper bölgesinde başka araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson da dün benimle görüştü. Bu noktada hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. 'Kendi pozisyonumda çok önemli noktaya gelmek istiyorum' dedi. Bizim de hayallerimiz var senin de hayallerin var. Bizim hayallerimize o kadar inanmışız ki müthiş bir kadro oluşturuyoruz ve sen de burada çok önemli parçasın dedik. Biz kendisinin kalmasını istiyoruz ama B planımız da hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Sözleşmesi iyileştirildi!

Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi. Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı. Nelsson'un 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde ise bir değişikliğe gidilmedi. Yıldız oyuncunun bu maaş iyileştirmesi sonrasında keyfinin yerine geldiği belirtiliyor.



