Süper Lig 'in 13. haftasında NEF Stadı'nda dolu tribünler önünde Beşiktaş 'ı konuk eden ve sahadan dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'nin 2 golüyle 2-1 galip ayrılarak 2. sıraya yükselen Galatasaray , galibiyetin coşkusunu yaşıyor.

Sarı kırmızılı takımın yıldızı Icardi, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından derbiye dair paylaşımda bulundu. Tecrübeli golcü paylaşımının altına "İnanılmaz gece, inanılmaz derbi" notunu düşerken, Arjantinli futbolunun arkadaşları bu paylaşımın altına yorum yaptı.









Cim Bom'un Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'den kiraladığı Icardi'ye eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'den tebrik mesajı geldi.

Arjantinli futbolcunun paylaştığı fotoğrafın altına yorum yapan Fransız yıldız, alkış emojisiyle eski takım arkadaşını tebrik etti.

BEDELSİZ KİRALANDI, 750 BİN EURO ÖDENİYOR

29 yaşınaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 3 gol 1 asistlik performansla oynadı. Arjantinli futbolcu sezon başında PSG'den bedelsiz olarak kiralandı. Bununla birlikte yıldız futbolcunun senelik alacağı 6 milyon 750 bin euroluk ücretinin de sadece 750 bin eurosunu Galatasaray ödeyecek şekilde sözleşme imzalandı.

Mauro Icardi'nin Saint-Etienne'e Attığı Galibiyet Golü



