Sarı-Kırmızılı formayla müthiş bir sezon geçiren ve şampiyonlukta kilit rol oynayan Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı’nda şovuna devam ediyor. Cezayir’in Fildişi Sahilleri’ni elediği çeyrek final maçında çok şık bir gole imza atan Feghouli, performansıyla herkesi büyüledi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 biterken, penaltıları 4-3 alan Cezayir yarı finale yükseldi.

Cezayir, yarın TSİ 22.00’de Nijerya ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray taraftarının gözü yine Feghouli’de olacak.