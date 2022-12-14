Galatasaray 'ın Antalya kampında bugün gerçekleştirilecek antrenman öncesinde Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Milli Takımı bıraktı mı?

Belçika Milli Takım kadrosunda Süper Lig 'den Michy Batshuayi ve Dries Mertens de yer almıştı. İlk iki maça ilk 11'de çıkan Batshauyi son maçta formasını Dries Mertens'e kaptırmıştı.

Sezon başında Galatasaray 'a tansfer olan yıldız oyuncu, ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Mücadelenin ardından açıklamalar yapan 35 yaşındaki oyuncu milli formaya veda etmeyi düşünüp, düşünmediği ile ilgili gelen bir soruya "Göreceğiz. Bence hala iyi gidiyor. Bu yüzden bırakmam gerekiyor mu bilmiyorum. Beni yine milli takıma çağirabilirler mi? Evet, neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.

"Galatasaray'da olduğum için mutluyum"

Mertens, "Dünya Kupası çok kolay değildi. Kolay bir grup değildi. İki takım şu anda yarı final oynuyorlar. Biz eve geri döndük. Geri dönmüş olmaktan ötürü mutluyum. Şimdi devamına bakacağız. Başka bir ülkeden gelip yeni bir lige başlamak kolay olmuyor. Bunu anlamak gerek. Ben Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Galatasaray, geçen sezon ligi 13. bitirdi ve üstüne farklı liglerden 13 oyuncu geldi. Son maçlara bakınca iyi sonuçlar aldık. Ben burada mutluyum. İyi şekilde devam edeceğiz" dedi.





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"Dünya Kupası'nda istediğimiz oyunu oynayamadık"

Dünya Kupası ile konuşan Belçikalı yıldız, "Biz Dünya Kupası'nda istediğimiz oyunu oynayamadık. Kendi hatalarımız vardı. Oynadığımız takımlardan 2 tanesi yarı finale yükseldiler. Kolay değildi.." dedi.

"Bizim de iyi gençlerimiz var"

"Galatasaray büyük bir kulüp" diyen Mertens, "Büyük kulüplerin iyi ve genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi gençlerimiz var. Takım olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızdan Yunus yeni sözleşme imzaladı. Bu durum, diğer gençlere de örnek olacaktır." dedi.

"Juventus'tan bir teklif oldu"

Transfer itirafında bulunan Dries Mertens, "Juventus'tan bir teklif oldu ama Napoli'den sonra Juventus'a gitmem doğru olmazdı. Transferimde Dursun Özbek, Erden Timur ve hocamızın çok etkisi oldu. Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı ve önceki seneyi 13. bitirdiğini bildiğim için bu projeyi kabul ettim" ifadelerini kullandı.





Daha iyi olmak için birkaç aya daha ihtiyaçları olduğunu söyleyen Belçikalı yıldız "Geçen sene 13. olan bir takım, bu sezon liderliği oynuyor. Bu bir anda gerçekleşebilecek bir şey değil. Biz antrenmanları en iyi şekilde yapıyoruz. Sonunda iyi yerlere geleceğiz" dedi.

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