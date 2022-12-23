Galatasaray 'ın sezon başında yaptığı büyük transfer operasyonunun önemli isimlerinden biri de Belçikalı yıldız Dries Mertens'di.





Performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, ligde sahaya çıktığı 12 maçta iki kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

DÜNYA KUPASI'NDA ARADIĞINI BULAMADI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Belçika'nın kadrosuna yer alan tecrübeli yıldız, bir maçta ilk 11 olmak üzere iki maçta toplam 74 dakikada sahada kaldı.

Turnuva öncesi favoriler arasında gösterilen Belçika, gruptan çıkamayarak büyük bir hüsrana uğradı.

MERTENS İDDİASI

Belçika basınında Galatasaray'ın 35 yaşındaki Belçikalı yıldızı ile ilgili sürpriz bir iddia yer aldı. Voetbal 24'te yer alan habere göre; Anderlecht, Mertens'in geri dönmesini istiyor.





Belçika ekibi sezon sonunda yıldız oyuncuyu geri getirmek için görüşmeler yapacak. Mertens, Anderlecht'in altyapısından yetiştirdiği yıldızlardan biri.

Öte yandan Mertens'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erse de sarı - kırmızılıların bir sene daha uzatma opsiyonu bulunuyor.