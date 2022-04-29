Galatasaray 'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vole'nin sorularını yanıtlayan genç oyuncu, transfer sorusunu cevapsız bırakmadı. Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla ilgili bir itirafta bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

23 yaşındaki sol kanat bu sezon Galatasaray'da inanılmaz bir performans sergiledi. Genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 48 resmi müsabakada terletti. Kerem Aktürkoğlu rakip fileleri toplamda 12 kez havalandırdı. Genç oyuncu takım arkadaşlarına da 10 asist yaptı.

A Milli Takım'a kadar yükseldi

Genç oyuncu bu sezon gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükseldi. 10 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu ağlara 3 gol gönderdi. Genç futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam edecek. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kerem Aktürkoğlu, Vole'ye şu açıklamalarda bulundu:

"Hayalim tabii ki Premier Lig. Bence bütün futbolcuların hayalidir. En iyi futbolun oynandığı lig olarak düşünüyorum. Ancak oyun tarzım açısında Almanya ve İspanya daha uygun. Cristiano Ronaldo ile oynamak isterdim."

'4 yılımın çalındığını düşünüyorum'

"Kariyerimin başında 4 yılımın çalındığını düşünüyorum. 16 yaşında Başakşehir'e imza atarken çok büyük hayallerle kariyerime başlamıştım. Aileme söylenen sözleri duyunca 'Bu iş tamam, çok iyi yerlere geleceğiz' demiştim. Ama öyle olmadı tabii..."

'Haksızlık karşısında susmam'

"16 yaşında imza attıktan sonra Başakşehir U17'de oynuyordum. 'Seni çok beğendik ama bizim tesisimiz yok. Kalacak bir yer bulursan ancak öyle seni alabiliriz' dediler. Sağ olsun babam, yatılı bir kurs buldu. Orada yaşıyordum. Abdullah Avcı döneminde profesyonel imzayı da attım. A takıma çıktım, beklediğim gibi olmadı. Çok büyük bir hiyerarşi, rütbecilik vardı. Sen küçüksün, haddini bileceksin şeklinde yani. Yapım gereği haksızlık karşısında susamam."

'Arda Güler'e nasıl davranılıyorsa onu beklerdim'

"O zaman benim gibi karşı çıkanları görmedikleri için takımdakiler bana karşı tavır aldı. Antrenmana çıkarken ayağıma top değmesin diye dua ediyordum. Şu an Emirhan'a, Arda Güler'e hocaları tarafından nasıl davranılıyorsa, onu beklerdim. rneğin Phil Foden, kaç yaşında çıkıp oynadı? Düşünsenize A takımda bir futbolcu, Foden'a top kaybetti diye küfredecek, tehdit edecek. Nasıl tepki olur? Bambaşka. Hiyerarşi, Türk futbolundaki en büyük sorundur."

'Futbolu bırakacaktım'

"Beni zorla kiralamak istediler. 'Erokspor'a 3 yıl kiralık gideceksin, sözleşmeni de asgari ücretten 5 yıl uzatacağız' dediler. Kabul etmedim. Kadro dışı bırakıldım, 1 sezon tek başıma çalıştım. Sözleşmem bitti, 19 yaşındayım. Babama, 'Baba, artık olmayacak. Futbolu bırakacağım ben' dedim. Özgüvenim dipteydi. Babam yalvardı, ikna etti beni. 3. Lig, benim kariyerimin sonu olacaktı ama çok şükür Erzincan dönemi çok iyi geçti."

'Avcı'ya kırgınım'

"Başakşehir'de bu yaşadıklarım, hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. O insanları utandırmak, benim tek amacımdı. İnşallah 'Senden bir şey olmaz, Süper Lig'i hak etmiyorsun' diyen o insanları utandırmışımdır. Abdullah Avcı'ya hiçbir şekilde kızgın değilim ama kırgınım ve hayal kırıklığı içerisindeyim. Artık önüme bakıyorum. Her şeyi geride bıraktım."