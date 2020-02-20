Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 21 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet çıkarmanın peşinde... Tecrübeli teknik adam, derbideki oyun planını da belirlemiş durumda... Terim, ilk 20 dakika Fenerbahçe'nin yapacağı baskıdan kurtulduktan sonra kanattaki oyuncularıyla sonuca gitmeyi planlıyor. Son haftaların formda isimleri Mariano, Feghouli ve Saracchi üzerinden gol arayacak.

Sağ kanatta Mariano, Feghouli ile hücumda Fenerbahçe savunmasında açık arayacak. Sol bekte oynayan Saracchi de isabetli ortalarıyla hücumu besleyecek. Ömer Bayram da ona katkıda bulunacak.

DEVLERLE YARIŞIYOR!

Galatasaray Süper Ligd'e 22'nci hafta itibarıyla kalesinde gördüğü 17 gol ile ligde en az gol yiyen takım olurken, Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında kalesinde en az gol gören takımlar arasında 3'üncü sırada bulunuyor.

CİMBOM'A SARACCHİ MÜJDESİ

G.Saray pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı geçen Urguaylı yıldız Marcelo Saracchi dün takımla birlikte çalıştı. Fatih Terim çalışma öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.

Kaynak: Takvim