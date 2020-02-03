‘Yedek otur’ diyorlar oturuyor, ‘oyna’ diyorlar oynuyor... Sezon başında Galatasaray’ın bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı Adem Büyük’ü bazı taraftarlar istememiş, Cim Bom için yeterli görmemişti. Ancak başarılı forvet performansıyla kalitesini ispatladı, önce hocasının sonra tribünlerin gözüne girmeyi başardı. Falcao’nun yokluğunda elinde orijinal bölgesi forvet olan oyuncu kalmayan Terim, Kayserispor mücadelesinde yine Adem’e sarıldı. O da görevini layıkıyla yaptı. Henüz 5. dakikada Mariano’nun pasında usta işi bir vuruşla ağları havalandıran 32 yaşındaki başarılı hücumcu, maçın genelinde oldukça etkiliydi.

Kayseri’yi affetmiyor

Hücumda çok çalışan, basmadık yer bırakmayan Adem Büyük, geçen haftaki Konyaspor deplasmanında da golünü atmıştı. Adem Büyük, sezonun ilk yarısındaki tek golünü ise yine Kayserispor filelerine göndermiş, 2-2 giden maçta 90+9’da Galatasaray’a hayat vermişti.

Asist yine Mariano’dan

3-0 kazanılan Konyaspor maçında sonradan oyuna girip, Galatasaray’ın 3. golünü atan Adem Büyük’e pası Mariano vermişti. Brezilyalı sağ bek dün yine sağ taraftan asisti yaptı, Adem benzer bir vuruşla ağları sarstı. Devre arasında adı Brezilya’dan bazı kulüplerle anılmasına rağmen takımda kalan Mariano, ligde iki haftadır asistleriyle dikkat çekiyor.