Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı

Galatasaray'ın Süper Lig’deki yenilmezlik serisi, Beşiktaş beraberliğiyle birlikte 10 maça çıktı.

17 Mart 2020, Salı 07:09 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı

Galatasaray'ın Süper Lig’deki yenilmezlik serisi, Beşiktaş beraberliğiyle birlikte 10 maça çıktı.

Sarı-Kırmızılı ekip, bu süreçte 8 galibiyet, 2 de beraberlik elde ederek şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri haline gelmeyi başardı.

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