Galatasaray'ın Süper Lig’deki yenilmezlik serisi, Beşiktaş beraberliğiyle birlikte 10 maça çıktı.

Sarı-Kırmızılı ekip, bu süreçte 8 galibiyet, 2 de beraberlik elde ederek şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri haline gelmeyi başardı.