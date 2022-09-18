Galatasaray 'ın dünyaca ünlü forveti Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez Konyaspor karşılaşmasının son bölümünde giydi. Konya'nın kendi kalesine attığı pozisyonun içinde olan 29 yaşındaki futbolcu, rakip takımın kalecisinin de ikinci sarı karttan atılmasını sağladı. Arjantinli'nin bu performansı dünyanın birçok yerinde manşetlere çıktı. "Ojogo.pt" sitesi, "Icardi ilk maçında büyük bir çıkış yaptı. Gol atamasa da büyük hırsıyla beğeni topladı. Rakip kaleciyi oyundan attırmasını ise taraftarlar çok beğendi" yorumunu yaptı.









ORTALIĞI FENA KARIŞTIRDI

İnfobae.com sitesi, "Mauro Icardi, Galatasaray ile ilk maçında şov yaptı. Galibiyet golünün anahtarıydı ve rakip kaleciyi bir kavgada ihraç ettirdi. Oyuna çok fazla müdahale etmeden, ortama alışmak için birkaç dakika harcadı. Sonrasında ise ortalığı karıştırdı ve takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı" yorumunu yaptı. "getfootballnewsfrance.com" da "Icardi rakip kalecinin sarı kartı olduğunu biliyordu. Bunu çok iyi kullandı. Rakip Konyaspor son bölümde kalecisi Sehic olmadan oynadı ama başka gol olmadı" satırlarına imza attı.









BİRAZ ZAMANA İHTİYACI VAR

Arjantin basınından "ole. com.ar", "Galibiyette belirleyici oldu. Calvo'nun kendi kalesine attığı golde rakibini rahatsız etti. Kaleciyi de attırdı. Icardi açısından hareketli bir başlangıç oldu" yorumunu yaptı. "fanpage.it" sitesi, "Icardi yarım saat oynadı, kavga çıkarttı. Göz kamaştıran bir maç finalinin kahramanıydı. Ama Fransa'da kaybettiği oyun ritmini kazanması için zamana ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu. "lcordillerano.com.ar" sitesi de "İlk maçı bir şovdu. Golün anahtarıydı ve rakip kaleciyi attırdı" satırlarına imza attı.