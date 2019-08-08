Galatasaray'ın yeni transferleri süper başladı

Galatasaray'ın yeni transferleri ilk resmi maçlarında göz doldurdu. Seri, orta sahada hatasız oynadı, bir de asist yaptı. Babel, Akhisar savunmasına zor anlar yaşatırken, Adem ve Jimmy Durmaz da sınıfı geçti.

08 Ağustos 2019, Perşembe 06:01
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Galatasaray'ın yeni transferleri süper başladı

Galatasaray, Süper Kupa için sahaya çıkarken; gözler yeni transferlerin üzerindeydi. Fulham’dan kiralanan 25 milyonluk Jean Michael Seri, ilk maçında alkış aldı. Fildişi Sahilli yıldız, orta sahada neredeyse hatasız oynadı. Seri, Belhanda’nın tek golünde asisti yaptı; 82 pas denemesinin 77’sinde isabet sağlayarak bu alanda sahanın en iyisi oldu.

Ryan Babel, ileri uçta joker oldu. Kanatlarda ve forvette görev yapan Hollandalı, Akhisar savunmasını en çok zorlayan isimlerin başında geldi. Adem’in Sarı-Kırmızılı formayla kaydettiği ilk gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Jimmy Durmaz da günün başarılı oyuncularından biri oldu. Emre Mor ise son 18 dakikada süre buldu.

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