Galatasaray, Süper Kupa için sahaya çıkarken; gözler yeni transferlerin üzerindeydi. Fulham’dan kiralanan 25 milyonluk Jean Michael Seri, ilk maçında alkış aldı. Fildişi Sahilli yıldız, orta sahada neredeyse hatasız oynadı. Seri, Belhanda’nın tek golünde asisti yaptı; 82 pas denemesinin 77’sinde isabet sağlayarak bu alanda sahanın en iyisi oldu.

Ryan Babel, ileri uçta joker oldu. Kanatlarda ve forvette görev yapan Hollandalı, Akhisar savunmasını en çok zorlayan isimlerin başında geldi. Adem’in Sarı-Kırmızılı formayla kaydettiği ilk gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Jimmy Durmaz da günün başarılı oyuncularından biri oldu. Emre Mor ise son 18 dakikada süre buldu.

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