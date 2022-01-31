Ara transferde çalışmalarını harıl harıl sürdüren Sarı-Kırmızılılar, iki futbolcuda sona geldi. 22 yaşındaki file bekçisinde yaşanan son pürüzlerin giderilmesi durumunda transfer resmen açıklanacak. Ayrıca diğer yandan da orta saha için uzun bir süredir görüşmelerin sürdüğü Gedson Fernandes'de hiçbir pürüz kalmadı, Benfica ile anlaşma sağlandı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda iki oyuncunun, en geç yarın Antalya'da başlayacak olan kampta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Pulgar'da sona doğru

Ayrıca orta sahaya takviye yapmak isteyen Aslan'ın bir diğer hedefinde Fiorentina'da forma giyen Şili'li orta saha oyuncusu Erick Pulgar var. Galatasaray ve Marsilya'nın, Pulgar'ın transferi için Fiorentina ile görüştüğü öğrenildi. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Pulgar, satın alma opsiyonlu kiralanabilir. Pulgar, 2019 yılında Bologna'dan Fiorentina'ya 12.3 milyon euroya transfer olmuştu. Bu sezon sadece 8 maçta forma giyen Pulgar, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta formasından uzak kalmıştı.