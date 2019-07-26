Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'la karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar mücadeleyi 4-1'lik mağlubiyetle kapatırken, gözler de yeni transferlerin üzerindeydi. İşte kısa kısa yeni transferlerin performansları:

Babel: İlk yarıda Galatasaray adına en yaratıcı isimdi. İkinci yarı temposu düştü.

Adem: 11’de başladı, orta alanda çok aksadı, 49. dakikada Terim oyundan aldı.

Jimmy: Galatasaray’ın kötü orta sahasında en çok mücadele eden isimdi. Çabası yetmedi.

Erencan: 17 yaşındaki oyuncu çok çalıştı mücadele etti. Hem forvette hem de kanatta görev yaptı ve sınıfı geçti.

Ozorwafor: O da ikinci yarıda oyuna girdi. Savunmaya bir katkı sağalayamadı.

Okan: Kötü bir başlangıç yaptı. İki dakikada 2 gol yedi ve vasat bir performans gösterdi.

Atalay: 58’de oyuna girdi ve etkili olamadı. Hücuma destek olamadı.