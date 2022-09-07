Transfer döneminin bitimine 2 gün kala en hareketli takım Galatasaray ... Sarı Kırmızılılarda kadroya dahil edilmesi planlanan isimler kadar ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isme sürprizs bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

MAURO ICARDİ GELİYOR

Aslan’ın her konuda anlaşma sağladığı Mauro Icardi bu akşam İstanbul’a geliyor. Galatasaray, Arjantinli yıldızı 1 yıllığına kiraladı ve 8 milyon Euroluk ücretinin 3.5 milyon Euroluk kısmını ödeyecek.

Sarı-kırmızılı taraftarın merakla beklediği dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi’nin 7 yaşındaki kızı Fran, 5 sene önce Galatasaray formasını giydi. 20 Ekim 2017’de, yani 2.5 yaşında iken formayı sırtına geçiren minik kızı ile beraber, Wanda Nara-Icardi ikilisinin sarı-kırmızı sevgisi de eskiye dayanıyor. Bu durum da şimdiden taraftarları heyecanlandırıyor.





KAAN AYHAN TRANSFERİNDE PÜRÜZ ÇIKTI

Galatasaray yönetimi, Kaan Ayhan ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Milli stoperle 1.6 milyon euro üzerinden 4 yıllığına el sıkışan sarı-kırmızılılar, Sassuolo'nun uzlaşmaz tavrı yüzünden transferi askıya aldı.

6 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

İtalyan kulübü daha önce 4 milyon euroluk bonservis bedelini kabul etmişti. Ancak sarı-kırmızılılar bedelde indirim beklerken, Sassuolo bonservisi 6 milyon euroya yükseltti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray transferden vazgeçti.

Galatasaray yaz transfer döneminde yaklaşık 2 aydır deneyimli stoperi transfer etmek için çaba sarf ediyordu.

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AYRILIKLAR YAŞANACAK

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrılması bekleniyor.

Antalyaspor, Ankaragücü, Gaziantep FK ve Konyaspor , Taylan Antalyalı'yı transfer etmek için temas sağladı. Aslan'la Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Taylan senelik 4.5 milyon TL kazanıyor.

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği bir başka isim olan Ömer Bayram için de Süper Lig'den Giresunspor ve TFF 1. Lig'den Eyüpspor'un devrede olduğu iddia edilmişti.

Ayrıca Okan Buruk, Luyindama ve Oğulcan Çağlayan'ı kadroda düşünmediğini yönetime iletti.

YENİ TRANSFERE SÜRPRİZ TALİP

Skorer'in haberine göre; Galatasaray'ın bu sezon 5 Lig maçında attığı 4 golün üçüne Gomis imza atarken diğer gol ise Gaziantep FK'li Kitsiu'nun kendi kalesine attığı golden gelmişti. Matteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray'da gol yollarında etkili olamayan ve son maçta Gaziantep FK karşısında 11'deki yerini Gomis'e kaptıran Haris Seferovic'e AEK talip oldu. Galatasaray ile henüz resmi bir maçta gol atamayan yıldız oyuncu Kasımpaşa ile oynanan özel maçta Galatasaray adına ilk golünü atmıştı.



