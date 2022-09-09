Galatasaray , daha önce Barcelona'ya da kiralanan Rapid Wien'in 19 yaşındaki sağ açığı Yusuf Demir'i 6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattı. KAP'a yapılan açıklamada bu bedelin 4 sezona yayılmış 5 taksitte ödeneceği belirtilirken, Sarı-Kırmızılı ekip genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını da duyurdu.

Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan ve Türkiye'nin en büyük takımına geldiğini belirten Yusuf, şu ifadeleri kullandı:

''Bu transferin olması için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve umarım en tepede yer alacağız. Stadyumumuzu hep televizyondan izledim. Hiç gelme şansım olmamıştı. Stadımızı ilk defa görmek bana ayrı bir motivasyon veriyor. Türkiye’nin en büyük takımında oynuyorum. En büyük hedefimiz şampiyon olmak. Çok müthiş taraftarımız var. Onların önünde oynayacağım günü bekliyorum.''