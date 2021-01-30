Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed ile ilgili bir zamanlar Mısır'da teknik direktörlük yapan Muhsin Ertuğral değerlendirmelerde bulundu. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ertuğral, "Doğal olarak Mostafa Mohame'le ilgili betlenti yüksek. Zamalek takımında genelde, disiplinli, arzulu-istekli oyuncular olur. Zamalek büyük bir kulüp. Dolayısıyla baskıya alışık. Galatasaray'da karşılaşabileceği baskılar, ona zor gelmeyecek. Feghouli ve Belhanda gibi Afrika kökenli oyuncuların varlığı da adaptasyon açısından Mohamed'in işini kolaylaştıracak" dedi.





"SON VURUŞLARI HARİKA"

Muhsin Ertuğral, "Mısır'da çok konuşulan bir oyuncu. Gol ortalaması yüksek. Ceza sahası içerisinde isabetli top kullanma ve gol oranı yüksek bir oyuncu... Bu özelliğiyle Avrupa'da çok konuşulan bir oyuncu oldu. Dışarıdan kanatları kullanarak oynayan bir oyuncu değil, ama ceza sahası içerisinde etkili bir oyuncu. Zamanlaması çok iyi. Hava topları, tek vuruşları, son topları çok iyi... Gol atma şansı çok yüksek. Yeteneği açısından başarı yüzdesi yüksek. Galatasaray'da başarılı olacağı kanaatindeyim" şeklinde konuştu

"BAŞINDAN BERİ GALATASARAY'I İSTEDİ"

Özgür Sancar'a konuşan Mısırlı gazeteci Ahmet Kiro ise, "Mohamed çok güçlü bir oyuncu. Mısır'ın son dönemdeki en iyi oyuncularından bir tanesi. Başından bu yana Galatasaray'a gitmek istedi.. Ona St.Entiende de talip oldu; ama o Galatasaray'ı istiyordu. Galatasaray büyük bir takım. Başında da çok büyük bir teknik direktör var. Fatih Terim hep iyi oyuncularla, iyi forvetlerle çalıştı. Bence yine iyi bir forvete sahip oldu. Mostafa Mohame, Galatasaray'da başarılı olacak. Galatasaray bir buçuk yıllık kiralık anlaşma yaptı; ama satın alma opsiyonu da Galatasaray'da... Mohamed öğrenmeye çok açık bir insan... Kısa sürede Türkçe'yi de öğreneceğini düşünüyorum" dedi.







