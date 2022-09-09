Galatasaray 'ın Norwich City'den bedelsiz olarak kiraladığı 26 yaşındaki kanat oyuncusu Milot Rashica, resmi imzayı atmasının ardından duygularını paylaştı.

Galatasaray gibi büyük bir kulüpte forma giyecek olmaktan duyduğu mutluluğu vurglayan Kosovalı yıldız, “Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için mutluyum. Bu formayı giymek benim için bir onur. Bir an önce sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Buraya gelmeden önce taraftarımızın bana olan sevgisini ve desteğini hissettim. Onlarla stadyumda buluşacağımız anı heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.







