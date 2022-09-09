Galatasaray'ın yeni transferi Milot Rashica: Bu formayı giymek benim için bir onur
Galatasaray'ın Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica, Sarı Kırmızılı ekipte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti, ''Bu formayı giymek benim için bir onur. Bir an önce sahada olmak için sabırsızlanıyorum.'' dedi.
Galatasaray 'ın Norwich City'den bedelsiz olarak kiraladığı 26 yaşındaki kanat oyuncusu Milot Rashica, resmi imzayı atmasının ardından duygularını paylaştı.
Galatasaray gibi büyük bir kulüpte forma giyecek olmaktan duyduğu mutluluğu vurglayan Kosovalı yıldız, “Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için mutluyum. Bu formayı giymek benim için bir onur. Bir an önce sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Buraya gelmeden önce taraftarımızın bana olan sevgisini ve desteğini hissettim. Onlarla stadyumda buluşacağımız anı heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.