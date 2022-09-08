Galatasaray 'da kurmaylar transfer döneminin kapanmasına saatler kala bombaları üst üste patlattı. Dries Mertens, Haris Seferovic ve Lucas Torreira gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'yi de kiraladı. Icardi transferiyle ilgili detayları Arjantin basını duyurdu.

G.SARAY KAP'A BİLDİRDİ

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'yi taşıyacak olan uçak ilk olarak Paris'e gitti. Arjantinli oyuncu ile birlikte temsilcisi Paris'te kendilerini bekleyen uçağa binerken bir poz verdi. Bu poz sosyal medyada Galatasaray taraftarlarını hareketlendirdi.

ROMA'DA AİLESİNİ ALDI

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'yi taşıyan özel uçak, Paris'ten Roma'ya gitti. Mauro Icardi'nin ailesini Roma'dan almasının ardından burada hep birlikte bir poz verildi. Bu sırada Galatasaray beklenen açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda Paris Saint Germain'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Mauro Icardi dün özel uçakla İstanbul’a geldi, kendisini karşılamaya gelen taraftarla birlikte üçlü çektirdi. Ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı Özel Havacılık Terminali’ne gelen Icardi, “Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı. Dışarı çıkıp taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi” diye konuştu.





24 SAAT KORUMA, ÖZEL AŞÇI

Arjantinli yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız. İki aydır Erden Timur ile konuşuyoruz. Kulüp için sürecin zor olduğunu biliyorum. Sonunda buradayım. Bu arada Arjantin basını, Icardi’nin transferiyle ilgili detaylara yer verdi, futbolcunun kendisi ve ailesi için 24 saat koruma istediğini yazdı. Oyuncunun talepleri arasında ayrıca özel aşçı bulunduğu da dile getirildi.

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Ole gazetesi ise, “Galatasaray, iki sene önce Inter’den PSG’ye 50 milyon euro bonservisle giden bir oyuncuyu kadrosuna katıyor” ifadesine yer verdi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, uzun yıllar Inter’de forma giyen oyuncunun Cim Bom’a transferinin kesinleştiğini belirterek “PSG’deki inişli çıkışlı yıllarının ardından Icardi veda ediyor ve yolu İtalya’dan geçen futbolcuların koloni oluşturdukları Galatasaray’a katılıyor” ifadelerine yer verdi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi için kasasından çıkacak bedel netlik kazandı. Süper Lig devinin kiralık transferi konusunda Paris Saint Germain'e herhangi bir bedel ödemeyeceği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların Mauro Icardi'nin yıllık maaşının 3 milyon eurosunu karşılayacağı kaydedildi. Öte yandan Mauro Icardi'nin kalan 5 milyon euroluk maaşının Paris Saint Germain tarafından ödeneceği belirtildi.

INTER 13 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Barcelona alt yapısında Avrupa'da futbola başlayan Icardi Sampdoria'da oynadığı futbolla kendini gösterdi. Arjantinli golcü 2013 yılında Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

2 KEZ GOL KRALI OLDU

Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi. 2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı oldu. Icardi bu performansının ardından 50 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer oldu.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

2019 yılından beri PSG forması giyen Mauro Icardi, Fransız ekibiyle çıktığı 92 resmi karşılaşmada 38 gol atarken 6 asist yaptı.





Transfermarkt verilerine göre Mauro Icardi'nin piyasa değeri 22 milyon Euro...