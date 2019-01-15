Galatasaray, transferini geçen hafta duyurduğu Marcao'ya dün kavuştu. Brezilyalı stoper, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Genç futbolcu KAP açıklamasına rağmen pazar akşamı son kez Chaves formasını giydi. Bu durum Sarı-Kırmızılı camiada tartışmaya neden olurken, yönetimin işini garantiye aldığı öğrenildi.

3 buçuk sezonluğuna yıllık ücret ve bonservisine 6.3 milyon Euro yatırım yapılan Marcao, Chaves'in Tondela'yı 2-1 yendiği lig maçında sakatlansaydı Galatasaray'a sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı doğacaktı. Ancak Marcao sakatlanmadı ve fizik olarak yüzde 100 halde Galatasaray'a katılıyor. (Sabah)