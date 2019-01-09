Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'nun geliş tarihi belli oldu!

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini KAP'a bildirdiği Marcao'nun geliş tarihi belli oldu. Bu arada Emre Taşdemir de bugün kampa katılacak.

09 Ocak 2019, Çarşamba 15:12
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Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'nun geliş tarihi belli oldu!

Galatasaray'ın bu sezon açıkladığı ilk transfer olan Marcao'nun geliş tarihi netleşti. 22 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Cuma günü İstanbul'a gelecek. Marcao resmi sözleşme imzaladıktan sonra kampa katılacak.

Bu arada Sarı-Kırmızılı takımın açıkladığı ikinci transfer olan Emre Taşdemir bugün Antalya'ya gidecek. Bursaspor ile sözleşmesini fesh ettikten sonra Galatasaray ile anlaşan futbolcu takım ile birlikte çalışmalara hemen başlayacak.

Galatasaray'ın kısa süre içinde forvet transferini de açıklaması bekleniyor.

Metin Karabaş

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