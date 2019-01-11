Galatasaray’ın yeni transferi Marcao’nun Sarı-Kırmızılı formayla nasıl bir performans göstereceği büyük merak konusu. 23 yaşındaki futbolcu için, “Ağır” diyen de var, “Komple stoper” diyen de... Portekiz medyasında oyuncu için farklı görüşler olsa da, mevcut durumu şu an tam bir kapalı kutu. Ancak Marcao, Portekiz’den yolladığı ilk mesajlarda hayli iddialı. “Galatasaray’a şampiyonluk yaşamak için geliyorum” diyen genç savunmacı, takıma Antalya kampı sonrasında, İstanbul’da katılacak.

Bonservisi açıklanmadı

Sarı-Kırmızılılar’ın bu transfer için Chaves kulübüne 3.5 milyon Euro ödeme yapacağı iddia ediliyor. Ancak Galatasaray Yönetimi, ilk defa resmi bir KAP bildiriminde rakamlara yer vermedi. Oyuncunun kulüpten yıllık ne kadar para kazanacağı konusunda da bir açıklama yok.

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