Galatasaray’ın yeni transferi Marcao direkten döndü!

Galatasaray’ın yeni transferi Marcao’nun, Sarı- Kırmızılı kulüple anlaştıktan sonra Chaves formasıyla lig maçına çıkması, taraftarların tepkisini çekti. Mustafa Cengiz ve yönetiminin transferdeki etkisizliğinden oldukça rahatsız olan Galatasaraylılar, Marcao’nun 90 dakika sahada kalmasıyla ilgili olarak, “Bize imza attıktan sonra maça çıkan Marcao sakatlansa ve sezonu kapatsa, bunun hesabını kim verecek” şeklinde yorumlarla tepkilerini dile getirdiler.

Ayrıca Brezilyalı futbolcunun penaltı kaçırması ve yüzde 33 gibi çok düşük bir pas isabetiyle oynaması da, bundan sonraki performansıyla ilgili kafalarda soru işareti yarattı.