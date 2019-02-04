Ara transfer döneminde Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu savunmacı Christian Luyindama, Belçika’da yaptığı hareketle ülke gündemine oturmayı başardı.

Eski takımı Standard Liege’e veda etmek için Belçika’ya giden ve Anderlecht karşılaşmasını tribünden takip eden Luyindama, maç sonunda taraftarların yanına giderek mikrofonu eline aldı ve kendisiyle özdeşleşen “Boss” tezahüratını yaptı.

Ancak daha sonra hızını alamayan Luyindama, yan tribündeki Anderlecht taraftarlarına el hareketi çekip “Puta Anderlecht” (Or….. Anderlecht) şeklinde bağırdı.

25 yaşındaki futbolcunun bu hareketi sonrasında güvenlik görevlileri Luyindama’yı hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdı. (Sözcü)