Galatasaray ’ın anlaşmaya vardığı ve önceki gün transfer görüşmelerini yapmak üzere İstanbul’a getirttiği Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile 4 yıllığına sözleşme imzalandı. Yıldız futbolcu imzanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Gerçekten çok mutluyum. kariyerim için çok önemli bir an. Çok keyifli, hislerim inanılmaz. Çok büyük bir kulübün parçasıyım. Bu kulübün kariyerimde çok büyük bir yer etmesini bekliyorum."

"Taraftarlara çok teşekkür ederim. kararımda büyük rol oynadılar. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Büyük hedefleri kabul edip, mücadele vermek demek bu imza. Şampiyonluk için gerekeni yapacağız."

"İlk önce şehre alışmam gerekiyor. Sonra kulübe ve takım arkadaşlarıma alışacağım. Antalyaspor maçını izledim. Güzel bir başlangıç oldu. Galatasaray'da tarih yazmak için ben de elimden geleni yapacağım."







