Galatasaray'ın ara transferdeki en büyük bombalarından Gedson Fernandes, karantina sürecini tamamladı ve dün takımla ilk idmanına çıktı. Özellikle Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed takviyelerinden şu ana kadar müthiş bir verim alan Sarı-Kırmızılılar, Gedson'un da takıma katılmasıyla birlikte oyun seviyesini daha da yukarı taşımaya hazırlanıyor. Benfica'da yıldızı parlayan, ardından şansını Tottenham'da deneyen ancak İngiltere'de aradığını bulamayan Portekizli futbolcu, Galatasaray'da yeni bir patlama yapmayı hedefliyor. Cim Bom'un satın alma opsiyonuyla kiraladığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, üst düzey tekniği, oyun temposu ve zekasıyla öne çıkıyor.

Hepsinden daha umutlular

Hocası Fatih Terim'in orta alanda Taylan'la birlikte kullanmayı planladığı Gedson Fernandes, 83 numaralı formayı sırtına geçirerek ilk pozunu verdi. Genç yetenek, yarın akşam Alanyaspor'la oynanacak kupa maçında da görücüye çıkacak. Terim, tıpkı Onyekuru ve Mohamed'de yaptığı gibi Gedson'u da en kısa sürede ilk 11'e adapte etmeyi düşünüyor. Şu ana kadar yaptığı transferlerde turnayı gözünden vuran Sarı-Kırmızılılar, Gedson Fernandes'in geleceğinden daha da umutlu. Portekizli futbolcunun ilk idmanında olumlu etkiler yarattığı da gelen haberler arasında.