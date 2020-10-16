Beklenenden çabuk dönen 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, 3 gündür antrenmanların en istekli isimlerinden biri... Özellikle Taylan’ın tedavisinin devam ettiği bu süreçte, hırslı görüntüsüyle yüzleri güldüren Etebo, Alanyaspor karşılaşmasında yine ilk 11’de olacak. Galatasaray’a hazır gelmediği için Milli ara öncesinde beklentileri tam karşılayamayan genç oyuncu, artık performansıyla “Daha farklı bir Etebo izleteceğim” mesajı veriyor. Teknik direktör Fatih Terim, yönetimin yaptığı tek orta saha transferi durumundaki Etebo’ya çok inanıyor.





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