Galatasaray, Emre Mor'un kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Genç futbolcu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'dan borsaya yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Emre Mor, sosyal medya hesabından paylaştı!

'Yakında görüşmek üzere #Galatasaray'

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul yolculuğu öncesinde Kopenhag Havalimanı'nda görüntülendi.