Galatasaray, Emre Mor'un kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Genç futbolcu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Galatasaray'dan borsaya yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Emre Mor, sosyal medya hesabından paylaştı!
'Yakında görüşmek üzere #Galatasaray'
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul yolculuğu öncesinde Kopenhag Havalimanı'nda görüntülendi.