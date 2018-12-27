Aslan aradığı savunmacıyı İtalya’da buldu. Devre arasında kadrosunu bir stoper takviyesiyle güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Lazio’nun 21 yaşındaki defans oyuncusu Luiz Felipe’yi kiralamak üzere düğmeye bastı. Galatasaray Yönetimi’nin, 1.87 boyundaki Brezilyalı futbolcu için kulübüne 700 bin Euro kiralama bedeli, oyuncuya da yarım sezon için 650 bin Euro önerdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, mümkün olursa, Luiz Felipe’nin satın alma opsiyonunu da kontrata eklemek istiyor.

19 yaşında İtalya’ya geldi

Lazio’nun henüz 19 yaşındayken Brezilya’dan transfer ettiği Luiz Felipe, Salernitana’da kiralık oynadıktan sonra takıma geri dönmüştü. Bu sezon rotasyon oyuncusu olarak görev yapan Sambacı, 12 resmi maçta 963 dakika süre aldı. Kulübüyle de 2022 yılına kadar kontratı var.

Metin Karabaş

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