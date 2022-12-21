Galatasaray 'da devre arası için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, transfer konusunda Okan Buruk'un raporunu beklediklerini ifade etmişti. Galatasaray'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...









DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI

Genç oyuncu ülkesi Danimarka ile Dünya Kupası'nda boy göstererek dikkat çekti. 25 yaşındaki savunmacı bu sezon sarı-kırmızılılarda 17 maçta görev alırken savunmada yaptığı başarılı hamlelerle göz doldurdu. Danimarkalı stoper için Sevilla, bonuslarla birlikte 17 milyon Euro teklif yapmıştı.









SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

Yıldız savunmacı için yönetim sözleşmedeki serbest kalma maddesi olan 25 milyon Euro'luk bedelde diretiyor. Ancak sarı-kırmızılılar Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimalini de düşünüyor.









NINO GÜNDEMDE!

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, bu doğrultuda gündemine Brezilya ligi ekiplerinden Fluminense'de forma giyen 25 yaşındaki stoper Nino'yu gündemine aldı. Brezilyalı defans oyuncusu, Nelsson giderse yerine transfer edilecek ilk aday konumunda bulunuyor.

1.88 BOYUNDA

Stoper takımıyla geçen sezon 53 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 7 sarı kart gördü. Nino, 1.88'lik boyuyla hava toplarında oldukça etkili. Nino'nun takımıyla olan kontratı 2024 yılında sona erecek. Başarılı savunmacı sezon başında Fenerbahçe 'nin de gündemine gelmişti. Ancak sarı-lacivertliler Luan Peres'i kadrosuna katmıştı.

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