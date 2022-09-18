Galatasaray 'da sol bek değişikliği artık kaçınılmaz hale geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün son ana kadar yapmaya çalıştığı, ancak üst üste atılan imzaların yoğunluğuyla bir türlü gerçekleşmeyen sol bek transferi, bu kez içeriden halledilmek üzere. Geçen yıldan bu yana bir türlü formunu bulamayan Patrick van Aanholt'un yerine, Konyaspor maçının 78. dakikasında oyuna giren Leo Dubois, soldan yaptığı bindirme ve içeriye yerden kestiği nefis pasla Icardi'yi görürken, Calvo'nun topu kendi ağlarına yollamasını sağladı. Galatasaray bu kritik pozisyonla galibiyete ulaşırken, Dubois'nın kısa süreli performansı tam not aldı.

Sakatlığı kaderini etkiledi

Daha önceki basın toplantılarında, bazı oyuncuların yerlerinin değişebileceği sinyalini veren Okan Buruk da Dubois'nın geri dönüşünden çok mutlu. İlk planda, Boey'nin yerine sağ beke transfer edilen 28 yaşındaki Fransız futbolcu, sakatlığı nedeniyle formayı kaptırmıştı. Geri döndükten sonra kısa süreler alan Dubois, sol bekte de beklentileri karşılayınca, yeni pozisyonuna transfer oldu! Okan hocanın, ara transfer dönemine kadar sol bekte Aanholt'un yerine Dubois ile devam etmeyi planladığı öğrenildi.

'Amacımız kazanmak ve şampiyon olmak'

Yeni takımında ilk hedef olarak şampiyonluğu işaret eden Leo Dubois, Konyaspor maçındaki galibiyetle ilgili olarak, "Atmosfer muhteşemdi. Taraftar her zaman mükemmeldi ve 90 dakikanın sonuna kadar bizi destekledi. Derinden oynadıkça ortalarla birlikte fırsatlar bulduk. Çok mutluyum. Buradaki amacımız maç kazanmak ve şampiyon olmak. Bu kez solda oynadım. Bana böyle bir istek geldi. Ben de bunu yerine getirdim. Rakip kalede tehlike yarattım” açıklamasını yaptı.