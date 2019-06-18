Galatasaray'ın yeni sezon forması 249 TL

Galatasaray'ın klasik parçalı forma tasarımıyla modern ve sofistike detayların buluştuğu yeni iç saha forması satışa çıktı. Cim Bom’un yeni sezon forması 249 TL’den satışa sunuldu.

18 Haziran 2019, Salı 06:01
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Galatasaray'ın yeni sezon forması 249 TL

Transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte Galatasaray’ın yeni sezon forması da satışa çıktı. Galatasaray’ın UEFA Kupası şampiyonluğunun 20. yılı dolayısıyla 1999-2000 sezonunda giyilen formalardan esinlenilerek hazırlanan tasarım sosyal medyada çok beğenilirken, fiyatı ise tartışma konusu oldu.

Cim Bom’un yeni sezon forması 249 TL’den satışa sunuldu. Geçen sezon ise formaların fiyatı 170-180 lira seviyelerindeydi. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de yeni sezon formalarının 250 TL olması bekleniyor.

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