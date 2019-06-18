Transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte Galatasaray’ın yeni sezon forması da satışa çıktı. Galatasaray’ın UEFA Kupası şampiyonluğunun 20. yılı dolayısıyla 1999-2000 sezonunda giyilen formalardan esinlenilerek hazırlanan tasarım sosyal medyada çok beğenilirken, fiyatı ise tartışma konusu oldu.

Cim Bom’un yeni sezon forması 249 TL’den satışa sunuldu. Geçen sezon ise formaların fiyatı 170-180 lira seviyelerindeydi. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de yeni sezon formalarının 250 TL olması bekleniyor.