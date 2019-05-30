Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, geride kalan sezonu ve yeni takımına adaptasyonunu değerlendirdi. Portekiz basınına bir röportaj veren deneyimli savunmacı, hem kendisinin hem de sarı-kırmızılıların gelişme halinde olduğuna dikkat çekti.

Mbaye Diagne'nin kaçırdığı penaltılar ve Sinan Gümüş'ün de takımdan ayrılmasının söz konusu olduğu durumda Brezilyalı savunma oyuncusu adeta penaltılara talip oldu. Chaves takımında penaltılarda topun başına geçen ve Portekiz'de beyaz noktadan yaptığı düzgün vuruşlarla dikkat çeken ancak Galatasaray'da henüz bu vuruşlarda topun başına geçemeyen Marcao şunları söyledi:

"Bir dönem tatil zamanlarımda sürekli penaltı atışı çalıştım. Videolar izleyerek kalecilerin hareketlerini inceledim. Topa vurmaya giderken bir yandan da kaleciye bakarsanız, hangi köşeye meylettiğini anladığınızı farkettim. İşin sırrı burada yatıyor. Şimdilerde kendime yeni vuruş teknikleri de geliştiriyorum".

'İlk sezonum çok iyi geçti'

Yeni takımındaki ilk dönemini değerlendiren oyuncu "Galatasaray'da oldukça iyi bir ilk sezon geçirdim. Nerden baksanız çok iyiydi diyebilirim. Bu süre içersinde de takım olarak ilerleme kaydettiğimizi ve daha iyi bir takım haline geldiğimizi düşünüyorum. Şimdi ben de Şampiyonlar Ligi gibi yeni meydan okumalara hazırlanıyorum" dedi.

'Çabuk uyum sağladım, herkes yardım etti'

Cim Bom'a uyum sürecinin kısa sürdüğünü belirten Brezilyalı futbolcu "Takım arkadaşlarım benimle yakından ilgilendi ve adaptasyonuma yardımcı oldu. Geldiğim günden beri taraftarlar, teknik ekip de bana hep yardımcı oldular. Aileme de çok yakın ilgi gösterdiler. Tüm bunlar kısa sürede adapte olmamı sağladı" diye konuştu.

(Milliyet)