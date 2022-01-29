Galatasaray Kulübü'nde Başkan Burak Elmas'ın daha önce kulübüyle transfer için prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Roman Bürki, sarı-kırmızılı takımın teklifine sıcak bakmadı. Galatasaray'ın yeni kalecisinin Barcelona B Takımı'ndan Inaki Pena olduğu öğrenildi.

İsviçreli file bekçisinin başka transfer teklifleri aldığı için Galatasaray'a olumlu dönüş yapmadığı öğrenildi. Öte yandan tecrübeli eldivenin Fernando Muslera'nın kısa süre içerisinde geri dönecek olması nedeniyle de Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadığı belirtildi. Roman Bürki'nin "Başka teklifler aldım ve Muslera 1 ay sonra dönüyor" diyerek olumsuz bir yaklaşım sergilediği kaydedildi.

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı 22 yaşındaki file bekçisi için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi. Genç eldivenin yarın gece İstanbul'da olacağı belirtildi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in Inaki Pena'yı gelecek sezon A takım kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

(Skorer)