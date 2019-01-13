Galatasaray'ın yeni forveti Martin Linnes

Galatasaray yeni forveti Leipzig maçına da yetiştiremedi, Aslan’da ileri uçta Sinan Gümüş oynadı. Golü atan ise maça sol bek başlayan ve Sinan’ın pasında ceza sahasına girip nefis bir vuruş yapan Linnes oldu

13 Ocak 2019, Pazar 09:42
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Galatasaray'ın yeni forveti Martin Linnes

Galatasaray bir maça daha forvetsiz çıktı... Yeni transferi Leipzig maçına yetiştiremeyen Sarı-Kırmızılılar’da, ileri uçta Sinan Gümüş görev yaptı. Genç futbolcu, maç boyunca etkisizdi, ancak yaptığı asistle klasını konuşturmayı başardı.

Karşılaşmaya sol bekte başlayan Linnes, yaptığı bindirmelerle dikkat çekerken, Sinan’ın ara pasında ceza sahasına girip şık bir vuruşla kaleciyi avlayınca, “Golcü yoksa, Linnes var” dedirtti.

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