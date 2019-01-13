Galatasaray bir maça daha forvetsiz çıktı... Yeni transferi Leipzig maçına yetiştiremeyen Sarı-Kırmızılılar’da, ileri uçta Sinan Gümüş görev yaptı. Genç futbolcu, maç boyunca etkisizdi, ancak yaptığı asistle klasını konuşturmayı başardı.

Karşılaşmaya sol bekte başlayan Linnes, yaptığı bindirmelerle dikkat çekerken, Sinan’ın ara pasında ceza sahasına girip şık bir vuruşla kaleciyi avlayınca, “Golcü yoksa, Linnes var” dedirtti.

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