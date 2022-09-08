Galatasaray 'da dün gecenin flaş hamlelerinden biri de yeni 10 numara transferiydi. Yaz dönemi boyunca birçok yıldızla masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, bu kez tercihini tecrübeden yana kullandı.

Son olarak Manchester United'la mukavelesi sona erince boşa çıkan 34 yaşındaki Juan Mata ile her konuda anlaşma sağlandı. Sarı-Kırmızılı ekip KAP'a yaptığı açıklama ile transfer duyururken, tecrübeli futbolcu ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İspanyol yıldız senelik 1.9 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a imza attı. Aslan bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli veya imza parası ödemeyecek.

Mata, 2014'te 45 milyon Euro'ya transfer olduğu Manchester United'dan önce Chelsea ve Valencia takımlarının formalarına da giymişti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir."



