Emre Kılınç, ligde uzun bir aradan sonra ilk 11’de şans buldu. Ancak bu fırsatı iyi değerlendiremedi. Karagümrük karşısında vasat bir performans sergileyen 27 yaşındaki orta saha, 63. dakikada değişiklik için kenara geliyordu. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son anda bu değişiklikten vazgeçti ve kenarda hazırlanan Feghouli’yi geri gönderip, Emre’yi sahada tuttu. Sadece Halil’in yerine Mohamed’i soktu. O Emre, 69. dakikada hatalı bir geri pas attı ve topu adeta rakibe bıraktı. Devamında da Bertolacci şık bir vuruşla ağları havalandırdı. Hatanın ardından sinirlenen Fatih hoca, hemen Emre Kılınç’ı çıkartıp, 70. dakikada Feghouli’yi oyuna aldı. Emre ise kenara gelirken büyük üzüntü yaşadı.