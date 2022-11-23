Danimarka Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Victor Nelsson'a Avrupa devlerinin yakın takibi sürüyor. Özellikle İspanyol kulübü Sevilla, kupa sonrasında Galatasaray 'ın kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlanıyor.





En az 25 milyon Euro!

Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'u satıp yerini farklı bir alternatifle doldurmaya sıcak bakıyor. Ancak bonservis konusunda kulübün tavrı çok net. Galatasaray Yönetimi, Nelsson'un satışından 25 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

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Sacha Boey'a önlem alınıyor

Sağ bekte sezon başında Omar'la yolları ayıran ve Boey/Dubois ikilisiyle yola devam eden Galatasaray, bir süredir Mert Müldür'le ilgileniyor. Milli futbolcunun gündeme gelmesinin sebeplerinden birinin, Boey'ye Avrupa kulüplerinin gösterdiği yakın ilgi olduğu öğrenildi. Fransız sağ bekin satılma ihtimaline karşı, Mert Müldür alternatifi üzerinde duruluyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin listesinde birkaç yerli sağ bek daha olduğu da gelen haberler arasında

Aanholt ile görüşme başladı

Ara transfer döneminde kulüple ilişkisi kesilmesi planlanan Van Aanholt'la ayrılık görüşmeleri başladı. Yıllık 1.9 milyon Euro'ya oynayan Hollandalı futbolcunun, sezonun kalan bölümündeki alacaklarıyla birlikte bonservisini istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar ise 32 yaşındaki sol bekin şu ana kadarki hak edişlerini ödeyip, kalan bölümdeki haklarından ise feragat etmesini, bonservisinin bu şekilde verilmesini planlıyor. Görüşmelerin ocak ayına kadar devam etmesi bekleniyor.





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