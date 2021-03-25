Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Sarı-Kırmızılılar'da, sol bek için ilk aday İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın formasını giyen Patrick van Aanholt'tu. Önceki gün Cim Bom'un yıldızı Ryan Babel, Van Aanholt'un sosyal medyada yaptığı paylaşımının altına, "Come to Galatasaray" mesajını yazdı. Bu gelişmelerin üzerine Babel'in, aynı zamanda Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı olan 30 yaşındaki savunmacı ile görüşeceği öğrenildi. Babel, tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a katılması için ona kulübü anlatacak ve aracılık yapacak.