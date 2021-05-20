Hırvat teknik adamın avukatı Sami Dinç'ten konuyla ilgili açıklama geldi, "Müvekkil Teknik Sorumlu Igor Tudor'un hizmet sözleşmesinin Galatasaray A.Ş. tarafından herhangi bir haklı gerekçeye dayanmaksızın sona erdirilmesi neticesinde hukuki süreç sonlanmış ve Müvekkil Teknik Sorumlu; 2017/2018 futbol sezonuna ilişkin şampiyonluk primi olan 200.000,00-Euro ve hizmet sözleşmesinin erken sonlanması sebebiyle bakiye süre ücret alacağı olarak 514.730,00-Euro ile bu bedellere fiili tahsil tarihine kadar işleyecek faizine hak kazanmış olup, anılan kararın sonuçları transfer yasağı olarak Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına işlenmiş bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.