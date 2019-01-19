Adı, bir süre öncesine kadar Galatasaray'la birlikte anılan Chelsea'nin 33 yaşındaki stoperi Gary Cahill'le ilgili sıcak günler yaşanıyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Chelsea, tecrübeli savunmacının bonservisiyle birlikte satılması konusunda Fulham'la anlaşsa da Cahill, küme düşme hattındaki takıma gitmeye sıcak bakmıyor.

Haberde Chelsea yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun bu ay içerisinde takımdan ayrılmasına izin vereceği öne sürülürken İngiliz futbolcunun kontratının feshedilme ihtimali de gündemde.

Fulham menajeri Claudio Ranieri ise Cahill transferiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Gary, çok önemli bir oyuncu ve bizim için fantastik bir transfer olur. Ancak bize gelip savaşmak isteyeceğinden emin değilim." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler