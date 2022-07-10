Galatasaray 'ın transfer gündeminde olan Umut Bozok'la ilgili menajeri Olivier Davo, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

Davo, "Sorun yok. Galatasaray ile görüşmüyorum. Belki de sorun Türk medyasının bana ya da Umut'a hiç temas etmeden saçma sapan şeyler yazması ya da herkesle konuşmayı tercih etmesidir. Bu kadar" cevabını verdi.

Umut'un geleceğiyle ilgili soru karşısında ise menajeri "Umut'un performasına devam etmesi gerekiyor. Doğru projeye odaklanıyoruz! Belki Fransa'da kalır, belki başka bir takıma geçer. Görmek ve beklemek zorundayız" ifadesini kullandı.

Olivier Davo, Erden Timur ile Milano'da görüştünüz mu sorusuna ise, "Hayır Milano'da değildim" cevabını verdi.

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