Jens Stryger Larsen, Danimarka'da bazı ailelerin çocuklarına hem annenin hem de babanın soyadlarını verdikleri için iki soy isimli. Galatasaray 'ın, sağ bek pozisyonunda düşündüğü Jens Stryger Larsen'in soy isimlerinden 'Stryger', ütücü manasına geliyor.

Gökmen Onurlu'nun paylaştığı bilgilere göre Danimarka'da eskiden ailelerin yaptıkları işlere göre soy isim verildiğinden, Kuzey Avrupa'da ve Almanya'da da birçok kişinin soy ismi, ailenin zanaatıyla ilgili oluyor. Örneğin, Schumacher : ayakkabıcı, Möller : değirmenci vs. gibi...Dünyada telaffuzu en zor dillerden biri olan Danca dilinde, bildiğimiz bazı harfler bilhassa konsonantlar vokal olarak telaffuz ediliyor. Y harfi, 'Ü' olarak telaffuz edildiği için ve bazı sessiz harfler yutulduğu için Stryger, 'Strüyye' şeklinde telaffuz ediliyor.

Udinese'de oynuyor

Serie A'da Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen, geçen sezon 35 maçta oynadı ve 2 gol attı. 30 yaşındaki oyuncu daha önce A. Wien, Brondby gibi takımlarda forma giydi.











