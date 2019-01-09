Bayern Münih'in 35 yaşındaki Fransız yıldızı Franck Ribery, son dönemlerde Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti.

Kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Ribery ile ilgili Bavyera ekibinin sportif direktörü Hasan Salihamidzic'ten flaş bir açıklama geldi.

Salihamidzic, bugün düzenlediği basın toplantısında "Bu, muhtemelen Ribery'nin takımımızdaki son sezonu." ifadelerini kullandı.

Yaz transfer dönemi için boşa çıkacak olan Ribery, Sarı Kırmızılı ekipte 2004/05 sezonun ikinci yarısında forma giymiş ve kısa sürede büyük etki yaratmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler