Galatasaray'ın transfer listesindeki Nemanja Matic'in yeni durağı belli oldu!
Kadrosunu mutlaka bir ön liberoyla güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın radarında yer alan Nemanja Matic'ten kötü haber... Manchester United'dan ayrılan Sırp futbolcu, İtalyan ekibi Roma ile el sıkıştı. 33 yaşındaki orta saha eski hocası Jose Mourinho'yla yeniden çalışacak.
Transfer dönemi henüz resmi olarak açılmadı fakat kulüpler çalışmalara çoktan başladı. Ekiplerimiz özellikle bonservisi elinde olan isimler için araştırmalar yaparken, İngiliz devi Manchester United'la sözleşmesi sona eren Nemanja Matic için de özellikle Galatasaray 'ın ilgisi vardı.
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33 yaşındaki oyuncudan, Sarı-Kırmızılı ekibe kötü haber geldi. Sırp oyuncu, eski hocası Jose Mourinho'nun takımı olan Roma ile her konuda anlaşmaya vardı.
1+1 yıllık imzaların en kısa sürede atılması ve tecrübeli ön liberonun, Çizme ekibinin formasını giymesi bekleniyor.