Bafetimbi Gomis'in ayrılmasından sonra forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmesi bekleniyordu.

Sarı Kırmızılı ekibin gündemine gelen isimlerden biri de Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'ydi. Cim Bom'un sezon sonuna dek kiralamak istediği öne sürülen Belçikalı futbolcuyla ilgili bugün resmi açıklama geldi.

Valencia'nın sportif direktörü Mateu Alemany, 25 yaşındaki yıldız ismin takımdan ayrılacağını doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Michy, takımdan ayrılacak ve Chelsea'ye geri dönecek. O da bunu biliyor ve şu anda bazı kulüplerle görüşüyoruz. Umarım ki bu sorun, her iki taraf için de en iyi şekilde çözülür."

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler