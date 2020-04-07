Kolombiya basınından El Deportivo, Galatasaray'ın Girona forması giyen Johan Mojica için devreye girdiğini belirtti. Girona'da oynayan Mojica, İspanya 2. Ligi'nde yer almaktan dolayı mutsuz ve yeni sezonda takımdan ayrılmak istiyor. AS gazetesinde yer alan habere göre ise resmi bir bilgi olmasa da her iki tarafın da bu transfer için istekli olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın iç kaynaklarına dayandırılan habere göre ise Mojica, Sarı-Kırmızılılar'a teklif edilmiş durumda. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından taraftarlar internette en çok Johan Mojica kimdir? ve Johan Mojica'nın kariyeri sorularını aratıyorlar. Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Johan Mojica kimdir?

27 yaşındaki Kolmobiyalı sol bek 21 Ağustos 1992'de Kolombiya'nın Satiango de Cali şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Deportivo Cali U-20 takımı ile başayan tecrübeli futbolcu burada A takıma kadar yükseldi. Böylece 2012-2013 sezonunda profesyonel kariyeri başlamış oldu. Bir sezon sonra İspanyol Rayo Vallecano'ya kiralandı.

Burada bir sezon geçirip deneyim kazanan oyuncu bir sezon sonra bir kez daha Vallecano'nun yolunu tuttu ama bu kez transfer ücreti ile. İspanya'da yeni gittiği takımda adaptasyon sürecini yeni geçren ve genç yaşından dolayı yer bulmakta zorlanan Mojica, sık sık kiralanma yöntemi ile takım değiştirdi. Girona'ya, Valladolid'e sürekli git gelli bir kariyeri oldu.

Son olarak ise 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Girona'ya 2018 yılında transfer oldu. 2022'ye kadar sözleşmesi Girona'da olan tecrübeli sol bek bu sezon La Liga2'de 25 maçta forma şansı buldu. İstatiksel olarak herhangi bir katkısı olmadı. Kolombiya Milli Takımı'nın da 9 kez formasını giydi ve bir golü var.



