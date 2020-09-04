Galatasaray'ın transfer listesindeki Hamza Choudhury kimdir?
Lemina, Seri gibi isimleri elinden kaçıran Galatasaray, ön libero mevkisine bir takviye yapmak için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, bu doğrultuda Leicester City forması giyen Hamza Choudhury'yi gündemine aldı. Peki Hamza Choudhury kimdir? Detaylar haberimizde...
Galatasaray 'ın transfer gündemindeki isim olan Hamza Choudhury, 1 Ekim 1997 yılında doğdu. Leicester altyapısından yetişen Hamza, önlibero mevkisinde görev yapıyor.
Leicester altyapısındayken yine bir İngiliz takımı olan Burton Albion takımına kiralanan Hamza Choudhury, 2018 Ocak ayında Leicester'ın A takımında forma giymeye başladı.
Önlibero ve orta sahada görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcunun şu anki güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
Sağ ayaklı futbolcu İngiltere U21 Milli Takımı'nda da 7 maçta görev aldı.
Geçtiğimiz sezon Leicester formasıyla 29 maça çıkan Choudhury 1 gol 1 asistle oynadı.