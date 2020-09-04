Galatasaray 'ın transfer gündemindeki isim olan Hamza Choudhury, 1 Ekim 1997 yılında doğdu. Leicester altyapısından yetişen Hamza, önlibero mevkisinde görev yapıyor.

Leicester altyapısındayken yine bir İngiliz takımı olan Burton Albion takımına kiralanan Hamza Choudhury, 2018 Ocak ayında Leicester'ın A takımında forma giymeye başladı.

Önlibero ve orta sahada görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcunun şu anki güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Sağ ayaklı futbolcu İngiltere U21 Milli Takımı'nda da 7 maçta görev aldı.

Geçtiğimiz sezon Leicester formasıyla 29 maça çıkan Choudhury 1 gol 1 asistle oynadı.