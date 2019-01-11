Forvet arayışında olan Galatasaray'ın ara transfer döneminde gündemine gelen isimlerden biri de Senegalli golcü Aliou Badji idi.

Sarı Kırmızılılar'ın kadrosuna katmak istediği öne sürülen ve İsveç ekibi Djurgarden'in forması giyen 21 yaşındaki santrfordan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Badji, resmi Instagram hesabından bir hikaye yayınlayarak İstanbul'da olduğunu belirtti. Golcü futbolcununbu hamlesi, transfer görüşmesi için gelmiş olabileceği şeklinde yorumlandı.

Oyuncu, daha önce Johan Elmander tarafından Galatasaray'a önerilen isimler arasında yer alıyordu.