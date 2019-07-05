Takımın önemli isimlerinden Fernando Reges'in Sevilla ile masaya oturması sonrası ön libero arayışlarına başlayan Galatasaray rotasını Brezilya'ya çevirdi.

TEKLİF 6 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılılar'ın scout ekibinin raporu sonrasında Flamengo formasını giyen Gustavo Cuellar için resmi teklif yaptığı belirtildi. Brezilya basınına göre Galatasaray bu transfer için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ancak Flamengo'nun bu rakamı az bulduğu ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

GÜÇLÜ VE ÇOK AGRESİF

2016 yılında Deportivo Cali'den Flamengo'ya transfer olan 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu bu sezon 10 resmi maçta forma giydi. Gol veya asist katkısı yapamayan Cuellar defansif gücü ve ikili mücadelelerdeki sertliği ile ön plana çıkıyor.

Kaynak: Takvim



